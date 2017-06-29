В Park Cinema состоялся пресс-показ фильма «Гадкий Я 3» на азербайджанском языке – ФОТО

2017-06-29 17:00 | www.oxu.az | 4

В Park Cinema Flame Towers состоялся показ любимого как детьми, так взрослыми мультфильма «Гадкий Я 3» (Despicable Me 3) для СМИ с азербайджанским дубляжем.

Гости мероприятия - журналисты, блогеры, известные лица и другие приглашенные оценили дубляж на родном языке положительно и пожелали продолжения подобных действий. Стоит отметить, что фильм был дублирован со стороны компании CinePro Азербайджан, под руководством Эльданиза Расулова. Фильм, звукорежиссерами которого являются Дмитрий Батыжев и Теймур Кяримов, был озвучен Аббасом Гахрамановым (Грю), Элманом Рафиевым ( Дрю), Усния Мyрватова (Люси), Офелия Новруз кызы (Валерия) Халаф Джавадов (Клив) и другими.

Гости пресс-показа, отметили, что третья часть мультфильма «Гадкий Я» им понравилось больше.

Мультфильм будет повествовать о новых приключениях уже подобревшего Грю, живущего вместе с Люси и тремя приёмными дочками. Как и прежде, их будут окружать забавные существа — миньоны, попадающие в различные комичные ситуации. Также известно, что главным антагонистом в данной части будет выступать некий Бальтазар Брейк — суперзлодей, помешанный на тематике 80-ых годов.

С 29 июня вы сможете посмотреть филм на большом экране в сети кинотетаров Park Cinema.

A.C.

