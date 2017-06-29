Азербайджан может сократить прогноз по доходам от приватизации

2017-06-29 17:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Прогноз по доходам государственного бюджета Азербайджана на 2017 год от приватизации государственного имущества может быть уменьшен, сообщили Trend в Счетной палате

Соответствующее предложение было направлено Счетной палатой Азербайджана в Милли Меджлис Азербайджана.

"Основываясь на показателях по исполнению доходов и расходов бюджета по итогам четырех месяцев 2017 года, мы направили ряд предложений в Милли Меджлис в связи с пересмотром госбюджета. Эти предложения связаны с планированием средств по назначению и адресности, определением новых нужд, уточнением отчетов, а также снижением прогнозов по поступлениям от приватизации госимущества", - сообщили в Палате.

Коснувшись вопроса подготовки проекта государственного бюджета на 2018 год, в Палате отметили, что в первую очередь при составлении бюджета на 2018 год, необходимо продолжать мероприятия, проводимые в последние два года, оптимизировать структуру расходов и обеспечить достижение целевых показателей.

"Важными шагами являются увеличение внебюджетных доходов, инвентаризация социальных расходов и расширение потенциала бюджетных доходов. Также важно продолжать деятельность, направленную на уменьшение зависимости развития частного сектора от ресурсов. Определение основных расходов в реальном секторе, путем консервативного подхода к ценам на нефть, а также источников, которые могут привести к росту ВВП, станут причиной перспективного влияния бюджетных расходов. Мы считаем, что в резком увеличении расходов в реальном секторе также нет необходимости", - сообщили в Палате.

Парламент Азербайджана планирует обсудить 30 июня скорректированные государственный и сводный бюджеты республики. Как ранее сообщил министр финансов Самир Шарифов, пересмотр государственного бюджета Азербайджана на 2017 год вызван необходимостью обеспечить устойчивость банковской и финансовой систем, а также регулирования внешних и внутренних обязательств республики.

Доходы пересмотренного госбюджета прогнозируются на уровне 16,766 миллиарда манатов, что на 511 миллионов манатов, или на 3,1 процента больше первичного прогноза на этот год. Расходы – на уровне 17,941 миллиарда манатов, что на 1,041 миллиарда манатов, или 6,2 процента больше по сравнению с первичными прогнозами. Дефицит госбюджета составит 1,175 миллиарда манатов (рост на 530 миллионов манатов), что будет равно 1,8 процента от ожидаемого в 2017 году ВВП Азербайджана.

В рамках пересмотра госбюджета также планируется повысить верхнюю планку по внешнему заимствованию с четырех до 4,5 миллиарда манатов для выпуска Международным банком Азербайджана евробондов.

Согласно действующему закону «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», доходы госбюджета утверждены в размере 16,255 миллиарда манатов, расходы - 16,9 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

Официальный курс на 29 июня составляет 1,7022 AZN/USD

(Автор: Анвар Мамедов)