Нью-йоркский суд принял решение по МБА

2017-06-29 17:10 | www.oxu.az | 2

Нью-йоркский суд отклонил иск группы кредиторов Международного банка Азербайджана (МБА), недовольных планом реструктуризации внешних обязательств банка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Международный банк Азербайджана, было принято решение о сохранении требований иностранных кредиторов активов банка в судах США.

Как сообщили в ЦБА, согласно последнему решению, в период продолжения процесса реструктуризации иностранные кредиторы не смогут выдвигать какой-либо иск к Межбанку и его активам в США.

Комментируя решение суда, председатель правления банка Халид Ахадов отметил, что этим решением устраняются возможные правовые риски, которые могут возникнуть в связи с процессом добровольной реструктуризации внешних обязательств.

«Иск некоторых кредиторов к процессу реструктуризации не был удовлетворен судом. Процесс реструктуризации продолжается. Надеемся, что результат будет успешным», - отметил он.

Напомним, что результаты голосования будут известны на собрании кредиторов, запланированном на 18 июля 2017 года.

Л.А.

