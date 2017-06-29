Блогер Мехман Гусейнов подал кассационную жалобу

2017-06-29 17:17 | www.oxu.az | 4

Подана кассационная жалоба на приговор в отношении блогера Мехмана Гусейнова.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, они просят оправдать его подзащитного.

Жалоба передана на рассмотрение судьи Верховного суда Али Сейфалиева. Заседание пройдет в ближайшие дни.

Отметим, что в порядке особого обвинения со стороны начальника Насиминского РУП Мусы Мусаева было возбуждено уголовное дело в отношении М.Гусейнова. Он потребовал привлечь блогера к ответственности и наказать по статье 147.2 (Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

Решением Сураханского районного суда М.Гусейнов лишен свободы на 2 года. Апелляционная жалоба была подана на решение Сураханского районного суда.

Н.О.

