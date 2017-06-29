В рейтинге военной мощи 2017 года Азербайджан занял 59-е место, Армения - 95-е

2017-06-29 17:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В рейтинге военной мощи Global Firepower 2017 года Азербайджан занял 59-е место из 132 стран, включенных в список, а Армения - 95-е место.

Окончательный рейтинг Global Firepower основан на более чем 50 факторах, что помогает определить оценку PowerIndex (PwrIndx) страны. Окончательный рейтинг строится на таких пунктах, как количество оружия, достаточного для обеспечения лучшего баланса имеющейся огневой мощи, географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы и местная промышленность.

В рейтинге приводятся цифры о численности личного состава армий стран, количестве вооружения, танков, вертолетов, самолетов и т.д., находящихся на вооружение той или иной страны.

(Автор: Эльмира Таривердиева)