В Баку возбуждено уголовное дело в связи с ДТП, повлекшим смерть азербайджанской спортсменки

2017-06-29 17:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В связи с произошедшим на территории Хатаинского района Баку ДТП, повлекшим смерть азербайджанской спортсменки Рейхан Мамедовой, возбуждено уголовное дело.

В управлении полиции Хатинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Отметим, что 28 июня вечером на Зыхском шоссе перед автозаправочной станцией SOCAR управляемый Алифагой Мамедовым автомобиль марки BMW с номерным знаком 90 XU 928 сбил переходившую дорогу Рейхан Мамедову, 1995 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.

Рейхан Мамедова была чемпионкой по альпинизму, скалолазанию и ледолазанию.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)