Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)

2017-06-29 17:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, провела соревнования по стрельбе среди журналистов, по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В соревнованиях прошедших в Бакинском стрелковом центре, приняли участия более 40 журналистов, представляющих различные медиа ресурсы страны. Перед началом соревнований, журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого, журналисты были поделены на две группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.

Результаты соревнований представлены в таблице ниже:

Тип соревнований Результат Имя участника Представляемая организация Стендовая стрельба 1 место Валех Дадашов Информационное агентство Report Стендовая стрельба 2 место Гусейн Велиев Информационное агентство Trend Стендовая стрельба 3 место Фамил Фархадоглу Независимый журналист Пулевая стрельба 1 место Сабухи Гафаров www.afn.az Пулевая стрельба 2 место Джейхун Расимоглу Информационное агентство Səs Пулевая стрельба 3 место Турал Тагиев Газета Palitra

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

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