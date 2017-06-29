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Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)

2017-06-29 17:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, провела соревнования по стрельбе среди журналистов, по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В соревнованиях прошедших в Бакинском стрелковом центре, приняли участия более 40 журналистов, представляющих различные медиа ресурсы страны. Перед началом соревнований, журналисты познакомились с главным тренером сборной команды Азербайджана по стрельбе Рагимом Джавадлы, который провел для них соответствующий инструктаж. После этого, журналисты были поделены на две группы, в соответствии с их предпочтениями, и приняли участие в соревновании по стендовой и пулевой стрельбе.

Результаты соревнований представлены в таблице ниже:

Тип соревнований

Результат

Имя участника

Представляемая организация

Стендовая стрельба

1 место

Валех Дадашов

Информационное агентство Report

Стендовая стрельба

2 место

Гусейн Велиев

Информационное агентство Trend

Стендовая стрельба

3 место

Фамил Фархадоглу

Независимый журналист

Пулевая стрельба

1 место

Сабухи Гафаров

www.afn.az

Пулевая стрельба

2 место

Джейхун Расимоглу

Информационное агентство Səs

Пулевая стрельба

3 место

Турал Тагиев

Газета Palitra

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

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