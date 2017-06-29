Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана

2017-06-29 17:33 | www.apa.az | 1

Как сообщает АПА, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент, Мелания и я от имени народа США искренне поздравляем Вас и народ Азербайджана по случаю праздника Рамазан. В священный месяц Рамазан мусульмане Соединенных Штатов Америки, как и мусульмане всего мира, посвящают себя чистым и благим делам. В Соединенных Штатах Америки мусульмане отмечают праздник вместе с семьями и друзьями, они продолжают делить хлеб-соль с соседями и людьми из различных слоев общества. То, что мы отмечаем этот праздник совместно, еще раз напоминает нам важность милосердия, заботы и благих намерений. По случаю этого праздника США совместно с Азербайджаном еще раз подчеркивают верность этим ценностям. Еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с праздником Рамазан».