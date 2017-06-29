Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом

2017-06-29 17:31 | www.trend.az | 2

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где 30 июня примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и IV Форуме регионов Беларуси и России. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании ВГС планируется обсудить важнейшие вопросы белорусско-российского взаимодействия. Одной из центральных тем повестки дня являются итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год. Стороны обсудят вопросы наращивания сотрудничества в машиностроительном секторе и агропромышленном комплексе.

Планируется, что на заседании также будет проанализировано выполнение программы согласованных действий в области внешней политики, рассмотрен ход выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу. В повестку дня включены и иные актуальные вопросы.

Ожидается, что перед заседанием Высшего государственного совета состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, на которой стороны обсудят наиболее важные вопросы взаимодействия стран как на двусторонней основе, так и в интеграционных форматах, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

На 30 июня также запланировано совместное участие глав государств в пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России на тему "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества".