Герои "Гадкий Я 3" заговорили на азербайджанском языке (ФОТО)

2017-06-29 17:34 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers состоялся показ любимого как детьми, так взрослыми мультфильма «Гадкий Я 3» (Despicable Me 3) с азербайджанским дубляжем, сообщает Trend Life.

В пресс-показе приняли участие журналисты, блогеры и другие приглашенные, которые высоко оценили дубляж на родном языке.

Фильм продублирован компанией CinePro Азербайджан под руководством Эльданиза Расулова. Звукорежиссеры - Дмитрий Батыжев и Теймур Керимов, дубляж - Аббас Гахраманов (Грю), Эльман Рафиев (Дрю), Усния Мурватова (Люси), Офелия Новрузгызы (Валерия), Халаф Джавадов (Клиф) и другие.

С 29 июня фильм можно посмотреть на большом экране в сети кинотетаров Park Cinema.

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром! …Мультфильм повествует о новых приключениях уже подобревшего Грю, живущего вместе с Люси и тремя приёмными дочками. Как и прежде, их окружают забавные существа - миньоны, попадающие в различные комичные ситуации. Главным антагонистом стал некий Бальтазар Брейк - суперзлодей, помешанный на тематике 80-ых годов.

(Автор: Вугар Иманов)