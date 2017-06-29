Присяжные признали Заура Дадаева виновным в убийстве Немцова

2017-06-29 17:46 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, всего на скамье подсудимых пять человек – все они, по мнению присяжных, виновны в соучастии в убийстве политика.

За виновность Дадаева проголосовали десять заседателей, против – двое. По мнению присяжных, он не заслуживает снисхождения (восемь присяжных выступили против снисхождения, четверо - за).

На следующей неделе прокуратура назовет наказание, которое считает заслуженным, а его сроки позднее назначит суд. По Уголовному кодексу РФ, за участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения.

Сами подсудимые встретили вердикт присяжных спокойно, без единого слова. Жена Хамзата Бахаева, услышав, что тот не заслуживает снисхождения, заплакала.

На вынесение вердикта у присяжных ушло почти 13 часов обсуждений, разнесенных по трем заседаниям в течение трех дней. Присяжные не смогли прийти к единогласному решению и прибегли к голосованию.

Отметим, Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. По версии следствия, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления. Также на скамье подсудимых находятся Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, братья Анзор и Шадид Губашевы.

Кроме того, продолжается расследование в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске.