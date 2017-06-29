Исполнилось 59 лет со дня рождения Заслуженного артиста Эльчина Гамидова

2017-06-29 17:38 | www.oxu.az | 2

Сегодня день рождения известного азербайджанского актера, Заслуженного артиста Азербайджана Эльчина Гамидова.

Как сообщает Oxu.Az, Эльчин Газанфар оглу Гамидов родился в Баку в 1958 году. В раннем возрасте потерял родителей, сестру и братьев.

В 1974 году работал в Театре музкомедии. В 1981 году окончил факультет Актер драматического кино Института искусств. С 1983 года - актер-вокалист Театра музкомедии. Сыграл множество ярких ролей в театре, снялся в фильмах «Бакинский вор», «Волчонок», «Мяхялля», «Мяхялля в Москве», «Совершенно секретно», «Мешади Ибад - 94». Особенно полюбился зрителям в образе Мези в театре КВН «Планета Парни из Баку».

Эльчин Гамидов скоропостижно скончался 4 марта 2011 года у себя дома.

Прославленный актер похоронен на кладбище в Хырдалане.

A.C.