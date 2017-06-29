Трамп поздравил азербайджанский народ

2017-06-29 17:44 | www.oxu.az | 3

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент. Мелания и я от имени американского народа передаем Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Мусульмане Соединенных Штатов Америки, как и мусульмане всего мира, в месяц Рамазан придают значимость честным и добрым поступкам. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, мусульмане отмечают праздник Рамазан вместе с семьями и друзьями, продолжают делить хлеб-соль с соседями и людьми из различных слоев общества. То, что мы вместе отмечаем этот праздник, еще раз напоминает нам о важности добрых намерений, милосердия и сострадания.

По случаю этого праздника Соединенные Штаты Америки еще раз подчеркивают свою приверженность этим ценностям вместе с Азербайджаном. Еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с праздником Рамазан».

Э.А.

