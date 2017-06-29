Нидерландская компания приостановила бронирование номеров в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана

2017-06-29 17:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Компания booking.com после обращения азербайджанской стороны приостановила бронирование номеров в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана, сказал Trend в четверг официальный представитель МИД Хикмет Гаджиев.

МИД Азербайджана и министерство культуры и туризма, а также посольство страны в Нидерландах, где размещается офис компании Booking, ранее направили руководству компании обращение в связи с осуществлением ею бронирования номеров в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана. В обращении было указано, что в случае продолжения этой деятельности компании азербайджанская сторона примет соответствующие меры.

Подобную деятельность компании азербайджанская сторона расценила как противоречащую нормам международного права, уставу и соответствующим решениям Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма.

Бронируя номера в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана, компания осуществляла деятельность, которая полностью противоречит позиции Нидерландов, где компания официально зарегистрирована, а также ЕС, которые поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, сказал Гаджиев.

По его словам, подобная деятельность компании booking.com противоречит корпоративной этике бизнеса и является фактором, который отрицательно влияет на престиж самой компании.

Учитывая вышеизложенное, МИД Азербайджана призвал компанию полностью аннулировать заказы на бронирование отелей в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана и в будущем не заниматься такой деятельностью.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)