В Агсу сын майора полиции утонул в канале

2017-06-29 17:53 | www.apa.az | 3

В Агсу сын майора полиции, который через два дня должен был пойти служить в армию, утонул в канале.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Арабмехтибек Агсуинского района в Верхнеширванском канале.

Проживавший в Кюрдамирском районе Ахмедов Фирудин Васиф оглу (1995 г.р.) отправился на отдыхать вместе с двоюродными братьями к Верхнеширванскому каналу. Отдохнув, ребята решили искупаться в канале. Так как Ф.Ахмедов плавал плохо, он по неосторожности утонул в месте, где было сильное течение. Родственники поздно заметили, что Ф.Ахмедов утонул.

Отметим, Ф.Ахмедов был сыном главного инспектора отдела кадров Кюрдамирского РОП, майора Васифа Ахмедова. Молодой парень окончил Кавказский университет. Инцидент произошел после проводов парня в армию, которые устроили родители дома.

По факту в Агсуинском РОП ведется расследование.

Эльвин Ягубов, Захид Абышов