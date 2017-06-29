Booking.com прекратил осуществлять бронирование отелей на оккупированных территориях Азербайджана

2017-06-29 17:54 | www.apa.az | 3

«Действующий на территории Голландии сайт booking.com прекратил осуществлять бронирование номеров в отелях на оккупированных территориях Азербайджана».

Об этом АПА сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он отметил, что 2 июня было распространено заявление о том, МИД и Министерство культуры и туризма проведут соответствующие мероприятия на эту тему и выразят протест сайту booking.com посредством посольства Азербайджана в Голландии.

«Предложения сайта booking.com бронировать номера в гостиницах на оккупированных территориях противоречат нормам и принципам международного права, Уставу Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма, соответствующим решениям и рекомендациям Исполнительного комитета Всемирной туристской организации компания. Голландия, где зарегистрирован сайт, а также Евросоюз поддерживают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, а деятельность booking.com противоречит этому», - сказал Х.Гаджиев.

По словам спикера МИД, бронирование номеров в отелях на оккупированных территориях Азербайджана, являющихся зоной конфликта, где армянами была проведена этническая чистка, а также получение коммерческой прибыли от этой деятельности противоречат этике корпоративного бизнеса и не соответствууют моральным ценностям.