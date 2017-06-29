Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова
2017-06-29 17:50 | www.oxu.az | 2
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
После трех дней обсуждений присяжные вышли из совещательной комнаты с заполненным вердиктом, объявив, что он готов.
Судья попросил время для его изучения. Присяжные признали предполагаемого киллера Заура Дадаева виновным в убийстве Немцова.
Отметим, что по делу об этом убийстве проходят пять человек.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года.
Н.О.