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Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова

2017-06-29 17:50 | www.oxu.az | 2

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

После трех дней обсуждений присяжные вышли из совещательной комнаты с заполненным вердиктом, объявив, что он готов. 

Судья попросил время для его изучения. Присяжные признали предполагаемого киллера Заура Дадаева виновным в убийстве Немцова. 

Отметим, что по делу об этом убийстве проходят пять человек. 

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года.

Н.О.

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