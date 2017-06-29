Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова

2017-06-29 17:50 | www.oxu.az | 2

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

После трех дней обсуждений присяжные вышли из совещательной комнаты с заполненным вердиктом, объявив, что он готов.

Судья попросил время для его изучения. Присяжные признали предполагаемого киллера Заура Дадаева виновным в убийстве Немцова.

Отметим, что по делу об этом убийстве проходят пять человек.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года.

Н.О.