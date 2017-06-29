Главы МВД Узбекистана и Таджикистана впервые за 19 лет провели переговоры

2017-06-29 17:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ в Душанбе в четверг состоялась встреча министров внутренних дел Таджикистана и Узбекистана генерал-лейтенанта милиции Рамазона Рахимзода и генерал-майора Абдусалома Азизова, сообщила пресс-служба таджикского министерства.

Последний раз глава МВД Узбекистана посещал Таджикистан 19 лет назад.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью, такими как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, и другим актуальным вопросам, говорится в сообщении. Также в ходе встречи был представлен ряд предложений.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)