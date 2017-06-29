На фестивале "Шелковый путь" в Шеки отмечено 100-летие Джовдета Гаджиева (ФОТО)

2017-06-29 17:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Шеки, в рамках VIII Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" проходящего в Шекинском государственном региональном колледже, состоялся концерт, посвященный 100-летию видного азербайджанского композитора, общественного деятеля и педагога, лауреата Государственных премий СССР, народного артиста, профессора Джовдета Гаджиева, говорится в сообщении пресс-службы Союза композиторов Азербайджана, распространенном в четверг.

Концертная программа началась выступлением хора Азербайджанского телевидения и радио имени Дж. Джахангирова. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива Шахла Алекперова. В исполнении хора прозвучали произведения Джовдета Гаджиева, Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева и азербайджанские народные песни.

Выступая на мероприятии, художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, рассказала о творчестве Джовдета Гаджиева. Было отмечено, что проведение 100-летнего юбилея выдающегося композитора является очень большим событием в культурной жизни Азербайджана. Было отмечено, что хор Азербайджанского телевидения и радио был создан гениальным композитором Узеиром Гаджибейли в 1936 году. Первым художественным руководителем коллектива был Джахангир Джахангиров, а после 1948 года хором руководил народный артист Рамиз Мустафаев.

За годы деятельности хора с этим коллективом сотрудничали многие известные певцы Азербайджана, в том числе, народные артисты СССР Зейнаб Ханларова, Лютфияр Иманов, Фирангиз Ахмедова, народные артисты республики Гюльага Мамедов, Мобиль Ахмедов, заслуженные артисты Фирудин Мехтиев, Фаиг Мустафаев, Яшар Сафаров, Идрис Мехтиев, Анатоллу Ганиев, Нармина Мамедова.

Хор с большим мастерством исполнял и передавал будущим поколениям оратории, кантаты, вокально-симфонические поэмы и произведения Гара Гараева, Васифа Адыгезалова, Рамиза Мустафаева, Эммина Сабитоглу, Шафиги Ахундовой, Гаджи Ханмамедова, Рамиза Миришли, Фикрета Амирова, Фирангиз Ализаде, Огтая Раджабова, Агшина Ализаде и других композиторов.

В концерте с широкой концертной программой выступили лауреат международных конкурсов Талех Яхьяев (баритон), Диляра Керимова (пианино), а также хор, камерный ансамбль и студенты Шекинского государственного регионального колледжа.

В заключение сын Джовдета Гаджиева, композитор Исмаил Гаджиев, выразил признательность руководству фестиваля за организацию мероприятия на высоком уровне.

VIII Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь", организованный Министерством культуры и туризма Азербайджана, Союзом композиторов Азербайджана и Исполнительной властью региона проходит в Шеки с 27 июня по 1 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова)