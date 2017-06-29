Заснят момент смерти азербайджанской чемпионки – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-29 17:56 | www.oxu.az | 3

Вчера чемпионка Азербайджана по альпинизму и скалолазанию Рейхан Мамедова погибла в ДТП.

Как передает Oxu.Az, сайт azxeber.com выяснил подробности произошедшего.

По информации, авария произошла на проспекте Нобеля – Зыхском шоссе. Вечером Рейхан Мамедова вместе с собакой переходила дорогу.

Проезжавший в этот момент по дороге автомобиль BMW с госномерами 90 XU 928, которым управлял Алифага Мамедов, сбил девушку насмерть.

По словам жителей, на этом участке и ранее происходили такие аварии.

В Управлении полиции Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР.

Отметим, что Рейхан была дочерью известного азербайджанского спортсмена-скалолаза Ильгара Мамедова.

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