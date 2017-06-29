Заснят момент смерти азербайджанской чемпионки – ФОТО + ВИДЕО
2017-06-29 17:56 | www.oxu.az | 3
Вчера чемпионка Азербайджана по альпинизму и скалолазанию Рейхан Мамедова погибла в ДТП.
Как передает Oxu.Az, сайт azxeber.com выяснил подробности произошедшего.
По информации, авария произошла на проспекте Нобеля – Зыхском шоссе. Вечером Рейхан Мамедова вместе с собакой переходила дорогу.
Проезжавший в этот момент по дороге автомобиль BMW с госномерами 90 XU 928, которым управлял Алифага Мамедов, сбил девушку насмерть.
По словам жителей, на этом участке и ранее происходили такие аварии.
В Управлении полиции Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР.
Отметим, что Рейхан была дочерью известного азербайджанского спортсмена-скалолаза Ильгара Мамедова.
Представляем вам это видео:Э.А.