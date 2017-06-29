Протест официального Баку дал результат

2017-06-29 18:00 | www.oxu.az | 4

Действующая на территории Голландии компания booking.com прекратила бронирование отелей на оккупированных азербайджанских территориях.

Об этом Oxu.Az сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В нашем заявлении от 2 июня 2017 года говорилось, что согласно Глобальному этическому кодексу туризма Всемирной туристской организации туристы и туристические компании должны уважать законы посещаемой страны, не совершать действий, которые по законам этой страны считаются преступлением.

Исполнительный совет Всемирной туристской организации на своей 100-й сессии в мае 2015 года в Хорватии по предложению Азербайджана рассмотрел рекомендации Всемирного комитета по Этическому кодексу туризма «О предотвращении использования конфликтных зон в качестве туристических территорий и для других незаконных туристических целей», - отметил Гаджиев.

По его словам, на основе этих рекомендаций было принято решение, в котором правительства, страны и частные организации туристического сектора во всех случаях, в том числе во время военных конфликтов были призваны руководствоваться Глобальным этическим кодексом туризма, соответствующими резолюциями Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.

«Подобная деятельность компании booking.com противоречит этике корпоративного бизнеса и является фактором, который отрицательно влияет на ее престиж. Наряду с этим, в то время как на оккупированных территориях Азербайджана закрыты международные денежные операции, следует обратить внимание на незаконные международные денежные переводы, осуществляемые booking.com для получения прибыли и в контексте отмывания грязных денег.

Согласно нормам и принципам международного права, Уставу Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма, соответствующим решениям и рекомендациям Исполнительного комитета Всемирной туристской организации компания booking.com должна прекратить поощрять туристические фирмы и осуществлять бронирование гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана.

Учитывая это, мы призываем компанию booking.com прекратить бронирование гостиниц на оккупированных азербайджанских территориях и избегать любой деятельности в этом направлении.

МИД и министерство культуры и туризма продолжат осуществлять необходимые меры в этом направлении», - сказал спикер МИД.

Н.О.

