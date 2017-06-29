Только жесты и мимика: немецкий режиссер в Баку (ФОТО)

2017-06-29 17:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan в Баку состоялась встреча с немецким режиссером Файтом Хелмером и показ его фильма "Тувалу", сообщает Trend Life. Мероприятие посетили представители молодежи, которые в будущем планируют связать свою жизнь с кинематографом и искусством в целом.

До начала показа Файт Хелмер отметил, что не будет много рассказывать о фильме, потому что хочет обсудить киноленту со зрителями уже после просмотра и узнать их мнения и ощущения.

Режиссер рассказал, что съемки проходили в Софии (Болгария). Для фильма нужен был старый бассейн, который можно было заполнить водой. Файт Хелмер долго искал нужную локацию, и в итоге нашел то, что нужно в Болгарии. Фильм снят в 1999 году на кинопленку, и только в прошлом году была проведена реставрация картины.

Далее состоялся показ кинокартины. Интересно, что герои фильма, сыгранные актерами из разных стран, в основном обходятся в общении без слов, ограничиваясь жестами, мимикой и возгласами.

Сюжет фильма: Он - сын слепого хозяина, ежедневно включающий магнитофон с детским визгом, чтобы создать впечатление заполненности их заведения. Она - единственная, кажется, девушка в мрачном и дождливом мире, их окружающем, которая мечтает отправиться на остров с манящим названием Тувалу. Они, конечно, не могли не встретиться…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)