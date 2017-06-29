Национальные костюмы Азербайджана как они есть

2017-06-29 18:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) в 16:00 4 июля состоится открытие выставки "Национальные костюмы Азербайджана как они есть", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

Цель мероприятия - внести вклад в сохранение азербайджано-тюркско-мусульманской культуры в глобализирующемся мире и ее передачу грядущим поколениям.

На выставке, наряду с костюмами, будут представлены исторические фотоснимки из коллекции музея и соответствующая информация.