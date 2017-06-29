В Баку задержан водитель, сбивший насмерть спортсменку

2017-06-29 18:09 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в прокуратуре города Баку, 28 июня на территории Хатаинского района автомобиль марки BMW (AZ90-XU-928), за рулем которого находился житель Масаллинского района Мамедов Алифага Абдул оглу (1962 г.р.), сбил переходившую дорогу Мамедову Рейхан Ильгар гызы (1995 г.р.). От полученных травм девушка скончалась на месте.

По факту в следственном отделе Управления полиции Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджанской Республики, назначена соответствующая экспертиза.

Подозреваемый в совершении пресупления А.Мамедов задержан.

В настоящее время принимаются необходимые следственные меры.

Отметим, Рейхан Мамедова является чемпионкой Азербайджана по скалолазанию, ледолазанию и альпинизму.