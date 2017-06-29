В Агсу трагически погиб сын майора полиции

2017-06-29 18:15 | www.oxu.az | 2

В Агсуинском районе молодой человек утонул, купаясь в водном канале Юхары Ширван.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Арабмехдибек Агсуинского района.

Житель города Кюрдемир Фирудин Ахмедов, 1995 года рождения, и его двоюродные братья решили искупаться в канале. Фирудин Ахмедов, не умевший хорошо плавать, не смог удержаться на поверхности и утонул.

Тело извлечено из воды и передано членам семьи.

Отметим, что покойный являлся сыном старшего инспектора отдела кадров Отделения полиции Кюрдемирского района, майора Васифа Ахмедова. 1 июля он должен был пойти служить в армию.

Э.А.