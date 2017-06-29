В Азербайджан не поступали Mercedes с дефектом руля

2017-06-29 18:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан не поступала партия автомобилей Mercedes с дефектом рулевого вала, сообщили Trend в четверг в ООО "АвтоКапитал Азербайджан", являющемся генеральным представительством Daimler AG по автомобилям Mercedes-Benz в Азербайджане.

Отметим, что российский представитель Mercedes отзывает более 3,4 тысячи автомобилей Mercedes-Benz G-класса и Mercedes-Benz С-класса в связи с дефектом рулевого вала, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz G-класса, реализованные в период с 2012 года по сегодняшний день, а также Mercedes-Benz С-класса (204), реализованные в период с 2013 по 2014 год.

В азербайджанском представительстве отметили, что в каждую страну поступают различные партии автомобилей, в зависимости от заказа.

"В Азербайджан данная партия автомобилей не поступала, поэтому отзыва машин марки Mercedes не ожидается", - сказали в представительстве.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)