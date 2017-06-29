Пассажирский автобус Баку-Стамбул попал в аварию – ВИДЕО
2017-06-29 18:25 | www.oxu.az | 5
Следующий рейсом Баку-Стамбул пассажирский автобус столкнулся в Евлахском районе с грузовиком.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Самедабад отрезке магистрали Баку-Газах.
Управляемый гражданином Турции Сулейманом Экинчи, 1977 года рождения, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком марки Shacman, за рулем которого находился Тариэль Мамедов, 1986 года рождения. В результате ДТП водитель грузовика Т.Мамедов и один пассажир автобуса получили легкие травмы.
По факту ведется расследование.
Э.А.