В Азербайджане ремонтируют сухогруз

2017-06-29 18:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведет капитальный ремонт сухогруза "Джафар Джаббарлы" на Зыхском судоремонтном заводе, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в четверг.

Согласно сообщению, отремонтированы все машинные механизмы судна. В настоящее время ведутся сварочные работы на корпусе плавсредства.

"На последующих этапах ремонта будут модернизированы склады, установлен второй слой корпуса", - сказано в сообщении.

Длина сухогруза "Джафар Джаббарлы" составляет 123,5 метра, ширина – 15 метров. Его скорость составляет 11,7 узла.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @MaksimTsurkov