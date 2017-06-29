В Азербайджане ремонтируют сухогруз
2017-06-29 18:30 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" ведет капитальный ремонт сухогруза "Джафар Джаббарлы" на Зыхском судоремонтном заводе, говорится в сообщении ЗАО, распространенном в четверг.
Согласно сообщению, отремонтированы все машинные механизмы судна. В настоящее время ведутся сварочные работы на корпусе плавсредства.
"На последующих этапах ремонта будут модернизированы склады, установлен второй слой корпуса", - сказано в сообщении.
Длина сухогруза "Джафар Джаббарлы" составляет 123,5 метра, ширина – 15 метров. Его скорость составляет 11,7 узла.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)
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