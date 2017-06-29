Бейтулла Гусейнов дал показания на суде по делу генералов МНБ

2017-06-29 18:46 | www.apa.az | 6

Сегодня в Сабунчинском районном суде был продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мирватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщил АПА адвокат С.Гурбанова Илькин Мустафаев, на заседании суда показания дал находящийся под арестом бывший председатель Производственного объединения «Бакинская телефонная связь» Бейтулла Гусейнов. Б.Гусейнов опроверг показания пострадавшего Агаисы Махмудова. Он сказал, что дом, о котором говорил А.Махмудов, принадлежит не ему, а его сестре.

Процесс будет продолжен 4 июля.

Отметим, обвиняемые в 2004-2015 годах в составе организованной группы использовали свое служебное положение в корыстных целях, превышали служебные полномочия.



Было установлено, что обвиняемые путем разбоя, оказания психического давления и угрозы арестом и распространением позорящей информации, отняли у 162 пострадавших имущество на сумму 18 миллионов 437 тысячи манатов, в том числе денежные средства в размере 6 миллионов 449 тысяч манатов, ювелирные изделия и недвижимое имущество на сумму 5 миллионов 693 тысячи манатов. Помимо этого, было установлено, что обвиняемые в качестве взяток получили наличные денежные средства на общую сумму 5 миллионов 295 тысяч манатов, а также, злоупотребив должностными полномочиями, присвоили один миллион манатов денежных средств, выделенных из госбюджета для исполнения ими своих служебных обязанностей.



В целях компенсации нанесенного обвиняемым ущерба наложен арест на имущество, принадлежащее Субахиру Гурбанову, Теймуру Гулиеву, Натаван Мирватовой, Физули Алиеву, Зауру Мамедову, Натигу Алиеву и т.д. на общую сумму 21 миллион 528 тысяч манатов. В том числе на недвижимое имущество стоимостью 20 миллионов 971 тысяча манатов, автомобили стоимостью 272 тысячи манатов, ювелирные украшения стоимостью 42 тысячи манатов и наличными – 88 тысяч манатов, 88 тысяч долларов США и 5 тысяч евро.

Обвиняемым было предъявлены обвинения по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего или другим тяжким последствиям), 178.3.1, 178.3.2 (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба), 179.3.1, 179.3.2 (присвоение или растрата организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 1813.2, (разбой, совершенный организованной группой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2. (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 228.4. (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом,), 302.1, 302.2. (осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий управомоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1., 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы или информационные ресурсы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы и информационные ресурсы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,), 320.1, 320.2 (подделка официальных документов), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) УК АР. Уголовное дело в их отношении было выделено в отдельное производство.