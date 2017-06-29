В Баку высокопоставленные чиновники отстранены от должностей

2017-06-29 18:46 | www.oxu.az | 6

Заместитель главы Исполнительной власти Сабунчинского района Арзу Мамедова и завсектором Исполнительной власти – главбух ИВ района Гюльнара Багирова освобождены от занимаемых должностей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, на место уволенных должностных лиц пока никто не назначен. Обязанности заведующего сектором – главбуха ИВ района исполняет Джейхун Аббасов.

Отметим, что А.Мамедова была назначена заместителем главы Исполнительной власти Сабунчинского района в 2014 году. До этого она работала в Управлении образования города Баку.

Э.А.

