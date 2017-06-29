Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-06-29 18:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Meлания и я от имени американского народа передаем Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Мусульмане Соединенных Штатов Америки, как и мусульмане всего мира, придают значение честным и добрым поступкам в священный месяц Рамазан. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, мусульмане отмечают праздник Рамазан вместе со своими семьями и друзьями, продолжают традиции помощи соседям, делятся хлебом-солью с людьми из всех слоев общества.

То, что мы отмечаем этот праздник вместе, вновь напоминает нам о важности милосердия, сострадания и добрых намерений. По случаю этого праздника Соединенные Штаты Америки вновь подчеркивают приверженность данным ценностям вместе с Азербайджаном.

Еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с благословенным праздником. С праздником Рамазан», - говорится в послании.