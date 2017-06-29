Таможенники конфисковали крупную сумму денег
2017-06-29 19:00 | www.oxu.az | 3
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного вывоза крупной суммы иностранной валюты из Азербайджана.
Как сообщили Oxu.Az в Государственном таможенном комитете, в ходе проверки рентгеновским аппаратом багажа гражданина Турции, желавшего отправиться рейсом Баку-Стамбул, на мониторе появилось изображение денежных купюр.
Пассажир был задержан. В ходе личного досмотра в его сумке было обнаружено 299 купюр номиналом в 100 долларов США, не прошедших таможенную декларацию.
По факту ведется расследование.