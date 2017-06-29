Таможенники конфисковали крупную сумму денег

2017-06-29 19:00 | www.oxu.az | 3

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного вывоза крупной суммы иностранной валюты из Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном таможенном комитете, в ходе проверки рентгеновским аппаратом багажа гражданина Турции, желавшего отправиться рейсом Баку-Стамбул, на мониторе появилось изображение денежных купюр.

Пассажир был задержан. В ходе личного досмотра в его сумке было обнаружено 299 купюр номиналом в 100 долларов США, не прошедших таможенную декларацию.

По факту ведется расследование.

Э.А.

