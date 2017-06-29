Украину оштрафовали за недопуск Самойловой на «Евровидение»

2017-06-29 19:30 | www.oxu.az | 4

Европейский вещательный союз (ЕВС) оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» российской участницы.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Точная сумма, которую союз собирается взыскать, не называется.

Ранее в ЕВС заявили, что Украине грозит крупный штраф из-за скандала вокруг певицы Юлии Самойловой. «Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой», — отметили в союзе, который является организатором шоу.

Председатель НОТУ Зураб Аласания назвал рекомендацию оргкомитета «Евровидения» попыткой придушить общественное телевидение Украины.

Конкурс прошел в Киеве в мае. Победителем стал представитель Португалии Салвадор Собрал.

С.Б.

