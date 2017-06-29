Коалиция нанесла удар по Сирии, погибли гражданские

2017-06-29 19:44 | www.oxu.az | 7

По меньшей мере восемь мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По его информации, удар пришелся по населенному пункту Эс-Сур.

В среду агентство сообщило о гибели 40 мирных жителей при ударе ВВС международной коалиции по населенному пункту Эд-Даблян в провинции Дейр-эз-Зор.

С.Б.

