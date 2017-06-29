В одном из районов Баку завтра будет ограничена подача газа

2017-06-29 19:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку завтра будет ограничена подача газа.

Как сообщили Trend в четверг в отделе по связям с общественностью ПО "Азеригаз", это связано с ремонтными работами, которые будут проводиться 30 июня с 10:00.

В ходе этих работ перебои в газоснабжении могут также возникнуть частично на территории 6,7,8 и 9 микрорайонов, поселка Баладжары, территориях, называемых "Хутор", "Мотодром".

Ремонтные работы могут также повлиять и на газоснабжение на проспектах Нобеля, Ходжалы Хатаинского района, в поселках УПД, НЗС, на части улиц Юсифа Сафарова, Мингячевир.

Отмечается, что работы завершатся в течение дня и подача газа будет восстановлена.

ПО «Азеригаз» просит всех потребителей быть особенно внимательными во время использования газа и соблюдать правила техники безопасности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)