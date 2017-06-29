Испанские таксисты проводят забастовку против Uber и Cabify

2017-06-29 20:01 | www.trend.az | 6

Испанские таксисты в четверг проводят очередную забастовку против "недобросовестной конкуренции" со стороны компаний по перевозке пассажиров Uber и Cabify, передает РИА Новости.

Забастовка проходит в ряде крупных городов Испании, в том числе в Барселоне, Валенсии, Севилье, Сантандере и других. В Мадриде в забастовке, которая продолжалась несколько часов, и акции протеста перед зданием министерства развития приняли участие лишь 1,5 тысячи таксистов – накануне Ассоциация таксистов Мадрида Gremial отменила 48-часовую забастовку, заявив, что "видит желание городских властей решить проблему".

Самая большая акция протеста прошла в Барселоне. Здесь забастовка продлится 24 часа. Такси нет ни у аэропорта Эль-Прат, ни у железнодорожного вокзала Сантс. Туристы вынуждены добираться на общественном транспорте. Кроме того, в городе прошел марш протеста таксистов.

"Мы вышли на улицы города, чтобы потребовать у властей защитить закон о транспорте и соблюдать квоту: одна лицензия VTC (которыми пользуются водители Uber и Cabify) на 30 такси", - заявил РИА Новости таксист, член Ассоциации Taxi Companys Барселоны.

"Мы требуем, чтобы соблюдался закон, поскольку правительства этим не занимаются. Эти компании (Uber и Cabify) поднимут цены, как только смогут, как это уже произошло в Лондоне", - добавил он. Таксисты угрожают продолжать забастовки до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Причиной протеста таксисты называют "недобросовестную конкуренцию" со стороны компаний пассажирских перевозок Uber и Cabify. Дело в том, что стоимость лицензии водителя такси обходится от 120 тысяч до 170 тысяч евро. Чтобы ее получить, водителям часто приходится брать кредит. При этом водители Uder и Cabify имеют другой тип лицензии - автомобиля с водителем, который можно взять на прокат (VTC). Такая лицензия обходится заметно дешевле – от 30 тысяч до 40 тысяч евро. Испанские таксисты также требуют выполнения закона в части квот на машины, которые обладают лицензиями VTC. Согласно нормативам, на 30 лицензий такси должна приходиться одна лицензия VTC, однако в Мадриде, например, она превышена в несколько раз, а в целом по стране — в одиннадцать раз. Второе требование - запретить водителям с подобными лицензиями ездить по улицам в поисках клиентов, что, по мнению таксистов, им не разрешено.

Из всех испанских городов онлайн-сервис пассажирских перевозок Uber работает лишь в Мадриде, в Барселоне его работу до сих пор не восстановили, идут переговоры между компанией и городскими властями, которым никак не удается согласовать количество лицензий.

Более распространена в Испании Cabify, эта система работает также в Португалии и странах Латинской Америки.

Последний раз испанские таксисты бастовали 30 мая. Тогда в центре испанской столицы состоялась акция протеста, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.