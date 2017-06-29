В Северной Ирландии партии вновь не смогли договориться о создании правительства

2017-06-29 20:06 | www.trend.az | 6

Североирландские партии провалили третью попытку договориться о формировании регионального правительства к поставленному британским правительством крайнему сроку, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Выборы в парламент региона состоялись в марте, до конца месяца партии должны были сформировать коалицию, но этого не удалось сделать до сих пор. Дедлайн для достижения договоренности истек в четверг в 16.00 по местному времени.

Британский министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир сообщил, что "возьмет выходные на раздумья", что делать дальше.

"Я считаю, что решение может быть найдено, и призываю стороны продолжить концентрацию всех усилий на то, чтобы этого добиться", - сказал он в эфире телеканала.

Правительство Великобритании в апреле продлило до конца июня межпартийные переговоры о формировании регионального правительства в Северной Ирландии. Межпартийные переговоры были приостановлены после выхода из процесса партии "Шинн Фейн" из-за несогласия разделить власть с Демократической юнионистской партией.

Позже британское правительство не исключило возвращения к прямому управлению регионом, если местные политические партии не сумеют в кратчайшие сроки сформировать правительство.

Между тем, партия ирландских националистов "Шинн Фейн" ранее выразила недовольство в связи с заключением соглашения между ее главным конкурентом - Демократической юнионистской партией - и британскими консерваторами. По мнению лидера "Шинн Фейн" Джерри Адамса, британское правительство утратило непредвзятость в вопросе североирландского политического урегулирования.