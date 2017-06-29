Совбез ООН продлил мандат миротворческой миссии на Голанских высотах

2017-06-29 20:13 | www.trend.az | 4

Совет Безопасности ООН продлил до 31 декабря 2017 года пребывание Сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF/СООННР) между Израилем и Сирией, передает РИА Новости.

Соответствующая резолюция была принята единогласно в четверг.

Члены СБ осудили "продолжающиеся боевые столкновения в районе разделения" и призвали стороны внутрисирийского конфликта "прекратить военные действия в районе операций СООННР и уважать нормы международного гуманитарного права".

В резолюции также отмечено, что вооруженные группы сирийской оппозиции "не должны вести никакой военной деятельности в районе разделения", что создает угрозу безопасности миротворцев.

Миссия ООН по наблюдению за режимом прекращения огня между Израилем и Сирией начала работать в мае 1974 года. Миротворцы располагаются в буферной зоне на Голанских высотах.

Однако в связи с эскалацией сирийского конфликта большая часть контингента покинула свои позиции, подконтрольные сирийскому правительству.

В прошлом года часть сил ООН вернулась в буферную зону на сирийских Голанах в лагерь Фаурар.