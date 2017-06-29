Проведена встреча военных разведчиков Азербайджана и Турции

2017-06-29 20:22 | www.oxu.az | 4

29-го июня в Баку состоялась встреча представителей военной разведки Вооруженных Сил Азербайджана и Турции.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, стороны обсудили совместный план в сфере военной разведки между двумя странами, перспективы развития сотрудничества, обмен информацией, региональную и кибербезопасность, организацию обоюдных встреч специалистов, проведение учений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

С.Б.

