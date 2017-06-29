Премьер ОАЭ обратился к Катару в стихах собственного сочинения

2017-06-29 20:28 | www.trend.az | 4

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум обратился к Катару, с которым страна разорвала отношения, в стихах собственного сочинения и опубликовал произведение в Instagram, передает РИА Новости

"Мы вернемся к единству сердец и понятий и защитим друг друга без злобы и ненависти", - написал Аль Мактум в творении под названием "Дорога ясна".

Катарский телеканал "Аль-Джазира" отметил, что политик, ранее уже демонстрировавший талант поэта, избрал в отличие от некоторых коллег примирительный тон и подчеркнул в своих стихах единство арабских народов Персидского залива.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела стран. Через посредничество Кувейта власти передали Дохе список своих требований для прекращения дипломатической изоляции. По данным СМИ, четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал "Аль-Джазира". Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.