Эмир Дубая обратился к Катару в стихах собственного сочинения

2017-06-29 20:44 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум обратился к Катару, с которым страна разорвала отношения, в стихах собственного сочинения и опубликовал произведение в Instagram.

«Мы вернемся к единству сердец и понятий и защитим друг друга без злобы и ненависти», — написал Аль Мактум в творении под названием «Дорога ясна».

Катарский телеканал «Аль-Джазира» отметил, что политик, ранее уже демонстрировавший талант поэта, избрал в отличие от некоторых коллег примирительный тон и подчеркнул в своих стихах единство арабских народов Персидского залива.

C.Б.

