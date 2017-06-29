В Пакистане при падении кабины канатной дороги погибли 12 человек

2017-06-29 20:28 | www.apa.az | 6

По меньшей мере 12 человек погибли, еще двое пострадали в результате падения кабины канатной дороги на севере Пакистана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

По словам очевидца, инцидент в регионе Гальят (Galiyat) произошел в четверг из-за мощного ветра. Пострадавшие были госпитализированы. По словам источников среди спасателей, 12 человек скончались на месте. Тела погибших были переданы родственникам жертв.

По данным телеканала, фуникулер был установлен местными жителями самостоятельно без согласования с соответствующими ведомствами.

Семьи жертв в качестве протеста вышли на основную улицу, что привело к серьезным затруднениям в движении автотранспорта.