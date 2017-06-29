Путин встретится с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером

2017-06-29 21:18 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент России принял Генри Киссинджера, который находится в России для участия в конференции «Примаковские чтения», — сказал он.

Он также отметил, что президент и бывший глава Госдепартамента «сохраняют теплые личные отношения и в случаях, когда предоставляется возможность, встречаются».