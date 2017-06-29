Центр судебной экспертизы минюста Азербайджана стал членом ENFSI

2017-06-29 21:27 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - В прошлом году в центр судебной экспертизы по 41 экспертному направлению поступило около 31 тыс. дел. Эксперты министерства ответили на 579 тыс. вопросов, таким образом решив 99,7 процента поступивших вопросов.

Об этом было сказано на заседании коллегии минюста под председательством министра Фикрета Мамедова, сообщили Trend в четверг в пресс-службе ведомства.

За заседании также было отмечено, что Центр судебной экспертизы стал челном Европейской сети организаций судебной экспертизы (European Network of Forensic Science Institutions – ENFSI).