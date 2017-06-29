Хирурги смотрели футбол во время операции – ВИДЕО

2017-06-29 21:39 | www.oxu.az | 3

Хирурги одной из чилийских больниц смотрели по телевизору полуфинальный матч Кубка конфедераций Португалия — Чили во время проведения операции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает National Helm.

В сеть попала видеозапись, на которой медики радуются сэйву вратаря чилийской сборной Клаудио Браво в серии пенальти. В это время на операционном столе лежит пациент. Ролик вызвал широкий общественный резонанс в Чили. Депутат парламента страны Карла Рубилар подвергла врачей жесткой критике и пообещала разобраться в произошедшем.

28 июня в полуфинале Кубка конфедераций сборная Чили обыграла команду Португалии. В основное и дополнительное время счет не был открыт. В серии пенальти точнее оказались чилийцы — 3:0.

C.Б.

