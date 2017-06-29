Состоялось первое заседание Наблюдательного совета ГФСМИ в новом составе (ФОТО)

2017-06-29 21:43 | www.trend.az | 6

БАКУ/ Trend/ - В четрвег состоялось первое заседание Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки развития средств массовой информации (ГФСМИ) при Президенте Азербайджана в новом составе.

Как сообщили в Trend из ГФСМИ, в заседании принимали участие помощник Президента Азербайджанапо общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов, исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли и новоназначенные члены Наблюдательного совета.

Помощник президента Али Гасанов, поздравив Вугара Сафарли, вновь назначенного Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 13 июня 2017 года исполнительным директором Фонда, пожелал ему успехов в работе. Пожелав также успехов членам Наблюдательного совета Фонда, назначенным Распоряжением главы государства от 5 июня 2017 года, Али Гасанов выразил уверенность в том, что они внесут достойный вклад в эффективную деятельность ГФСМИ. Подчеркнув, что исполнительного директора Фонда и новых членов Наблюдательного совета хорошо знают в обществе, им принадлежат важные заслуги в развитии медиа, помощник Президента выразил уверенность в том, что они оправдают высокое доверие главы государства.

Али Гасанов высоко оценил постоянное внимание и заботу государства о медиа, как пример этого - деятельность Фонда, созданного восемь лет назад, и реализованные им проекты. Отметив, что деятельность Фонда всегда открыта для общественности, все решения, служащие развитию медиа, принимаются на заседаниях Наблюдательного совета в прозрачной и коллегиальной форме, Али Гасанов выразил уверенность в том, что положительные управленческие традиции, сформировавшиеся за минувшие годы, будут продолжаться и впредь.

Помощник Президента подчеркнул, что Фонд за счет выделенных из государственного бюджета средств реализовал многочисленные проекты, служащие развитию свободы мысли, слова и печати в стране, укреплению материально-технической базы прессы и улучшению социальной защиты журналистов. Расценив строительство жилых зданий для улучшения жилищно-бытовых условий сотрудников средств массовой информации как не имеющий аналога в мире конструктивный опыт, Али Гасанов сообщил, что по случаю 22 июля – Дня национальной печати журналистам на основе справедливого и прозрачного отбора будут предоставлены еще 255 квартир.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что руководство страны и впредь будет оказывать поддержку развитию медиа и решению проблем СМИ, а также успешной реализации проектов, осуществляемых Фондом в этой области.

Затем в соответствии с Уставом Фонда на заседании были проведены обсуждения, связанные с выборами председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета единогласно выбрали главного редактора «Халг газети» Гасана Гасанова председателем, а генерального директора информационного агентства « Trend » Ильгара Гусейнова – заместителем председателя.

Исполнительный директор Фонда Вугар Сафарли от своего имени и от имени новых членов Наблюдательного совета выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанное высокое доверие. Исполнительный директор отметил, что Фонд и впредь будет делать все возможное для того, чтобы оправдать оказанное доверие. Вугар Сафарли также поблагодарил помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующего отделом Али Гасанова за чуткое и заботливое отношение к решению проблем медиа.

Председатель Наблюдательного совета Гасан Гасанов, члены совета Интигам Гумбатов и Бахруз Гулиев выразили главе государства признательность за оказанное высокое доверие, подчеркнули, что приложат все усилия для эффективной деятельности Фонда и Наблюдательного совета.

На заседании также состоялись обсуждения о направлениях дальнейшей деятельности Фонда.