Взрыв прогремел в здании Университета торговли в Донецке

2017-06-29 21:58 | www.oxu.az | 6

Взрыв прогремел в центре Донецка в здании Университета торговли.

Как передает Oxu.Az, об этом передает в четверг, 29 июня, «Интерфакс».

«Предварительно, по первым данным с места, есть погибшие. Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь», - сказал источник агентства.

Согласно предварительным данным, причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в здании университета на бульваре Шевченко «совершен теракт».

С.Б.

