В Баку отметили 25-летие дипломатической службы Казахстана (ФОТО)

2017-06-29 21:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- В Баку отметили 25-летие дипломатической службы Казахстана. В мероприятии, организованном в четверг посольством Казахстана в Баку, приняли участие представители государственных структур и ведомств Азербайджана, также главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в стране.

Посол Казахстана в Баку Бейбит Исабаев, выступая на мероприятии, отметил, что корни казахстанской дипломатии берут свое начало во времена Казахского ханства, 550-летие которого отмечалось в 2015 году. Современный же Казахстан, во многом благодаря усилиям казахстанских дипломатов, зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер и стал уважаемым членом международного сообщества, сказал Исабаев.

Посол напомнил, что на сегодняшний день Казахстан установил дипломатические отношения с порядка 180 странами мира, более 70 из которых открыли в Казахстане свои дипломатические представительства.

По его словам, на сегодняшний день ключевыми целями казахстанской дипломатии является осуществление национальных программ, направленных на обеспечение устойчивого развития страны и противостояние современным вызовам – программы «Нурлы Жол», третьей модернизации Казахстана, плана нации «100 шагов», программы модернизации общественного сознания и других.

Исабаев также напомнил, что в этом году Казахстан и Азербайджан отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений, и отметил, что две страны всегда связывали братские отношения, основанные на взаимопонимании.

(Автор: Елена Косолапова)