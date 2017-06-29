Распространены фотографии мертвого главаря ИГИЛ – ФОТО (18+)

2017-06-29 22:26 | www.oxu.az | 11

Фотографии, подтверждающие гибель главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, распространило в четверг иранское телевидение. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации ИРИББ опубликованы два фотоснимка тела аль-Багдади и две его прижизненные фотографии, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее некоторые информационные источники подтвердили гибель аль-Багдади со ссылкой на Али Ширази - представителя верховного лидера и главнокомандующего ВС ИРИ аятоллы Али Хаменеи в спецназе «Аль-Кудс» Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).

В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен лидер ИГИЛ и 300 боевиков.

С.Б.

