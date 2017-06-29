В Азербайджане доход от рекламы может составить млрд. манатов

2017-06-29 22:30 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - Если работы в рекламной сфере в Азербайджане будут правильно организованы, то через два-три года ежегодный доход от нее может составить один миллиард манатов, сказал Trend глава Союза рекламистов Азербайджана Гаджиами Атакишиев.

По его словам, данный прогноз основывается на подсчеты общественных организаций. Для увеличения дохода необходимо расширить рынок и увеличить количество рекламы, - сказал он.

Атакишиев отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Государственного рекламного агентства Азербайджана и данное агентство сможет, контролируя весь рекламный рынок страны, расширить его.

До сегодняшнего дня в Азербайджане не существовала структура, которая контролировала рекламу. Госагентство будет заниматься размещением рекламных носителей в открытом пространстве на территории страны, осуществлением контроля и единым регулированием в сфере производства (изготовления) и распространением рекламы, предусмотренной для размещения на этих рекламных носителях. "Агентство не будет заниматься размещением рекламы на телевидении и в прессе", - сказал он.

Основная проблема в рекламной сфере связана с ценами и стандартами рекламы, сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева)